Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ فستان جريء.. زينة تشعل السوشيال ميديا بـ صورة من فرح صديقتها

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:12 م
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
شاركت الفنانة زينة، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها بإطلالة جريئة.

وظهرت بها زينة، بفستان طويل باللون الأبيض ومخطط بالبينك، ومفتوح من الخصر ليبرز عن جمال رشاقتها وأنوثتها، وحملت بورتوفية باللون الفضى ، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الفضى، وأضافت إلى إطلالتها لمسة بسيطة من الأكسسورات كساعة لليد باللون الفضى، وقرط طويل باللون الفضى الذى يبرز جمال إطلالتها.

واعتمدت زينة، على الميك أب بألوان ناعمة وهادئة مع الرموش السوداء وأحمر شفاة باللون البينك الفاتح، وتركت شعرها البنى الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة.


وعلقت زينة على الصورة.. أحلى حاجة لما تكون فى فرح صاحبتك اللى بتحبها، وتشوف معظم أصحابك اللى بتحبهم بجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الشيفون.. ريم مصطفى تستكمل إطلالتها في مهرجان الجونة

شاهد.. بوسى شلبى تتألق بـ إطلالة غريبة فى الجونة

بـ توب لامع.. إيناس الدغيدى فى إطلالة أنيقة من الجونة

بـ ظهر مكشوف وشفاف.. لقاء الخميسى بإطلالة جريئة

بـ ألوان السما.. درة تتألق بإطلالة أنيقة

بإطلالة أنيقة .. كندة حنا تتألق فى حفل عيد ميلاد

ترشيحاتنا

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصريحات مطالبة الأهلي بالاعتذار لـ تركي ال الشيخ

فيديوجراف| تصريحات محيي إسماعيل الصادمة تشعل السوشيال ميديا

خطأ كارثي وراء إصابة نجم الأهلي محمد محمود..تعرف عليه

بعد موجة الأمطار.. تحرك عاجل من البرلمان بسبب حوادث الصعق الكهربائي

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

غضب عارم في السودان | ماذا وجدت السلطات في زنزانة البشير | تفاصيل صادمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه