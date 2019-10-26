بـ فستان جريء.. زينة تشعل السوشيال ميديا بـ صورة من فرح صديقتها

شاركت الفنانة زينة، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها بإطلالة جريئة.





وظهرت بها زينة، بفستان طويل باللون الأبيض ومخطط بالبينك، ومفتوح من الخصر ليبرز عن جمال رشاقتها وأنوثتها، وحملت بورتوفية باللون الفضى ، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الفضى، وأضافت إلى إطلالتها لمسة بسيطة من الأكسسورات كساعة لليد باللون الفضى، وقرط طويل باللون الفضى الذى يبرز جمال إطلالتها.





واعتمدت زينة، على الميك أب بألوان ناعمة وهادئة مع الرموش السوداء وأحمر شفاة باللون البينك الفاتح، وتركت شعرها البنى الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة.



