لمواجهة الطقس البارد.. تناول عدس بالأرز والطشة بهذه الطريقة

بمناسبة انخفاض درجة الحرارة، وتقلب الطقس تحاول كل ربة منزل البحث عن أفضل قائمة للأطعمة التي تجعل الأشخاص يواجهون هذا الطقس، ويأتي العدس على رأس تلك الأطعمة.



تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل عدس بالأرز والطشة، بمذاق لا يقاوم .



مقادير عدس بالأرز والطشة :



نصف كيلو عدس أصفر

جزرة كبيرة

2 ثمرة طماطم

1 بصلة

1 ثمرة بطاطس

6 فص ثوم

ماء

الطشة

بصلة مفرومة

كمون ناعم

شطة ناعمة

سمنة

ملح

فلفل أسود

3 ملعقة كبيرة أرز



طريقة تحضير عدس بالأرز والطشة :



* يسلق العدس في الماء مع قطع الطماطم والبطاطس والجزر والبصل والثوم



* يضرب الخليط فى الخلاط



* يسلق الأرز في الماء



الطشة



* يشوح البصل في السمنة على النار



* يضاف الكمون والشطة والملح والفلفل الأسود



* يوضع خليط العدس في حلة على النار ثم يضاف له خليط الأرز والطشة



* يقلب العدس ويقدم .