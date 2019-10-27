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رياضة

الدوري السعودي.. جروس يعطي الضوء الأخضر لعودة عبد الغني

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:28 م
جروس
جروس
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إسراء أشرف
ذكرت تقارير صحفية سعودية، أن السويسري كريستيان جروس الدير الفني لأهلي جدة السعودي، أعطى الضوء الأخضر، لعودة المدافع حسين عبد الغني إلى صفوف الفريق، ليستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية، أن عبدالغني سيستمر مع الفريق إلى نهاية الموسم، وذلك بعد موافقة جروس على عودته للتدريبات الجماعية مجددًا، والمشاركة في المباريات المقبلة في حال احتياج الفريق لجهوده.

وأشارت الصحيفة السعودية في تقريرها، إلى أن جروس عقد جلسة مع اللاعب، وأبلغه أنه لا يمانع وجوده في التدريبات، وإذا احتاج الفريق لخدماته سيشارك في المباريات المقبلة.

ونفت صحيفة الوطن السعودية، بحسب مصادرها الخاصة، الأنباء التي ترددت حول اعتزال حسين عبد الغني كرة القدم، مؤكدة أن اللاعب مستمر مع الفريق بالاتفاق مع الجهاز الفني والإداري، وأن كل ما يتم تداوله خلال الفترة الماضية غير صحيح.

وذكرت الصحيفة، أن عبد الغني تم استبعاده من التدريبات الجماعية منذ شهر، من جانب صالح المحمدي مدرب الفريق، لأسباب انضباطية وفنية.

كان جروس تولى القيادة الفنية لأهلي جدة للمرة الثالثة، خلفًا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، الذي تمت إقالته الشهر الماضي، من تدريب الفريق، بعد النتائج الكارثية الأخيرة، وخروجه من دوري أبطال آسيا على يد الهلال.

وخسر جروس في مباراته الأولى مع أهلي جدة أمام الحزم بنتيجة 2-1، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.
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