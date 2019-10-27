ترامب: البغدادي قتل مع 3 من أطفاله في سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم، الأحد، عن مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي.



وأكد ترامب أن البغدادي قتل مع 3 من أطفاله شمال غرب سوريا.



كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أعلنت أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.



وأوضحت أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.