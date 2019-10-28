الدوري السعودي.. أهلي جدة يظهر العين الحمراء لـ جروس من المباراة الأولى

أظهرت إدارة أهلي جدة، العين الحمراء للسويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، وذلك بعد الهزيمة أمام الحزم ضمن منافسات الدوري السعودي.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة أهلي جدة غير راضية عن اختيارات جروس للعناصر التي اختارها في التشكيل الأساسي أمام الحزم، رغم أن الفريق المنافس لعب الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد أحد لاعبيه في نهاية الشوط الأول بالدوري السعودي.



وأشارت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن إدارة النادي الأهلي ستعقد اجتماعًا مع جروس، مساء اليوم، الإثنين، قبل بداية التدريبات لمواجهته بالأخطاء التي وقع فيها بشكل ودي، ومن بينها اللعب بمحورين، وعدم إشراك نوح الموسى أو البرازيلي سوزا الجاهزين، وذلك حتى لا تتكرر في الديربي المنتظر أمام الاتحاد الخميس المقبل، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



وكان جروس قد تولى القيادة الفنية لأهلي جدة للمرة الثالثة، خلفًا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، الذي تمت إقالته الشهر الماضي، من تدريب الفريق، بعد النتائج الكارثية الأخيرة، وخروجه من دوري أبطال آسيا على يد الهلال.



وخسر جروس في مباراته الأولى مع أهلي جدة أمام الحزم بنتيجة 2-1، أول أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.