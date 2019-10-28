استعاد ثقة جماهيره..الصحف البرتغالية تتغنى بمدرب النصر السعودى

ركزت الصحف البرتغالية، الإثنين، على انتصار فريق النصر السعودي، في ديربي الرياض على مضيفه الهلال، مع نجاح البرتغالي روي فيتوريا في قيادة فريقه إلى فوز جديد على خصمه اللدود ومنافسه التقليدي.



وكسب النصر ديربي الرياض أمام مضيفه الهلال، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود.



وأشارت صحيفة "ريكورد" إلى قراءة فيتوريا الجيدة للمباراة، خصوصًا بعد تأخر فريقه في النتيجة خلال الشوط الأول، قبل عودته في الوقت المناسب وتسجيل مهاجمه عبد الرزاق حمد الله هدفي الفوز في الدقائق الحاسمة.



موقع "فوتيبول 365" هو الآخر اهتم كثيرًا بديربي الرياض، مع حديث خاص عن إدارة روي فيتوريا ونجاحه في قلب المباراة على الهلال، الذي يلعب في صفوفه كارلوس إدواردو الذي ارتدى قميص بورتو في وقت سابق.



وكتبت صحيفة "أوجو" أن النصر استعاد ثقة جماهيره بعد فوزه على الهلال، مع وضع صورة للمدرب فيتوريا مع رئيس النادي صفوان السويكت، للدلالة على عودة الفريق إلى المسار الصحيح.



فيما وضع موقع "مايس فوتبول" المهتم بالكرة في البرتغال، ملخص للمباراة بعنوان "نصر فيتوريا ألحق بالهلال هزيمته الأولى".