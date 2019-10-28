Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعاد ثقة جماهيره..الصحف البرتغالية تتغنى بمدرب النصر السعودى

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:10 م
النصر السعودي
النصر السعودي
Advertisements
عمر سلامة
ركزت الصحف البرتغالية، الإثنين، على انتصار فريق النصر السعودي، في ديربي الرياض على مضيفه الهلال، مع نجاح البرتغالي روي فيتوريا في قيادة فريقه إلى فوز جديد على خصمه اللدود ومنافسه التقليدي.

وكسب النصر ديربي الرياض أمام مضيفه الهلال، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود.

وأشارت صحيفة "ريكورد" إلى قراءة فيتوريا الجيدة للمباراة، خصوصًا بعد تأخر فريقه في النتيجة خلال الشوط الأول، قبل عودته في الوقت المناسب وتسجيل مهاجمه عبد الرزاق حمد الله هدفي الفوز في الدقائق الحاسمة.

موقع "فوتيبول 365" هو الآخر اهتم كثيرًا بديربي الرياض، مع حديث خاص عن إدارة روي فيتوريا ونجاحه في قلب المباراة على الهلال، الذي يلعب في صفوفه كارلوس إدواردو الذي ارتدى قميص بورتو في وقت سابق.

وكتبت صحيفة "أوجو" أن النصر استعاد ثقة جماهيره بعد فوزه على الهلال، مع وضع صورة للمدرب فيتوريا مع رئيس النادي صفوان السويكت، للدلالة على عودة الفريق إلى المسار الصحيح.

فيما وضع موقع "مايس فوتبول" المهتم بالكرة في البرتغال، ملخص للمباراة بعنوان "نصر فيتوريا ألحق بالهلال هزيمته الأولى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأسيوى: السد القطرى أقوى اختبار أمام النصر السعودى

ديربي الرياض.. أرقام تاريخية قبل مواجهة النصر والشباب بالدوري السعودي

السد القطري والنصر السعودي في مهمة البحث عن انتزاع بطاقة تأهل نصف نهائي دوري أبطال آسيا

النصر السعودى يتعرض لأزمة قبل لقاء القمة مع الهلال

قمة الهلال والنصر.. صراع لوشيسكو وفيتوريا من أوروبا إلى السعودية

الدوري السعودي.. هجوم ناري للنصر أمام الهلال.. تعرف على التشكيل

ترشيحاتنا

عادة اجتماعية سائدة في الأفراح غير جائزة شرعا.. الإفتاء تكشف عنها

عند إجهاضها ماتت.. السجن 7 سنوات لطبيب و6 أشهر لوالدتها بالشرقية

ننشر أحدث قائمة أسعار لـ الخضراوات والفاكهة والدواجن والأسماك بالأسواق ..فيديو

رجل صدام حسين.. زعيم داعش الجديد الأكثر دموية

كرات ثلج كبيرة الحجم.. ظاهرة تضرب السعودية لأول مرة منذ 37 عاما.. شاهد

رونالدينيو يثير الجدل بصورة من إسرائيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن تناولها فورا .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد النبوي

بسبب الهالوين.. "دمية مسكونة" تباع مقابل سعر خيالي لن تصدقه.. شاهد

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة الهانوفيل في الإسكندرية.. صور