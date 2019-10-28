البرلمان البريطاني يرفض إجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر

رفض البرلمان البريطاني، الاثنين، مسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر التي يهدف من ورائها إلى كسر الجمود السياسي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وصوت 299 نائبا لصالح اقتراح جونسون بينما صوت 70 ضده، إلا أنه لم يحصل على تأييد ثلثي البرلمان المؤلف من 650 عضوا واللازم بحسب القانون لتمرير اقتراحه.



فيما يقول حزب العمال المعارض إنه يريد إجراء انتخابات لكن ليس بشروط جونسون.



يأتي ذلك على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي بمنح بريطانيا مهلة 3 أشهر لتنفيذ بريكست، والذي كان من المقرر أن يتم في 31 أكتوبر.



بينما دعا جونسون الاتحاد الأوروبي إلى عدم تمديد بريكست إلى ما بعد يناير 2020.



وأعلن دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي أن موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأجل ليكون في 31 يناير 2020.