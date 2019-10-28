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منوعات

صراع مع الزمن .. قوات إغاثة تحاول إنقاذ طفل سقط في بئر عميق لمدة 72 ساعة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:55 م
صدى البلد
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أحمد شريف
يصارع رجال إغاثة الوقت، لإنقاذ رضيع علق لمدة 72 ساعة داخل بئر عميق جنوب الهند.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل"، ان سوجيث ويلسون ، البالغ من العمر عامين ، سقط في بئر عميق أثناء لعبه بالقرب من منزله في منطقة تيروتشيرابالي في تاميل نادو بعد ظهر الجمعة.

ويعتقد أن الطفل سقط في البداية على عمق حوالي 30 قدمًا ، لكنه جرف نحو عمق يصل إلى 100 قدم في البئر المهجورة منذ ذلك الحين.

وكان الطفل فاقد للوعي ولكنه يتنفس حتى صباح يوم الأحد، حيث لم يتمكن رجال الإنقاذ من التحقق من حالته حتى الوقت الحالي.

وتشير تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن الصبي الصغير عالق الآن على بعد 100 قدم في البئر، مما يشكل تحديًا إضافيًا لرجال الإنقاذ الذين يكافحون مع كل من عمق البئر والأرض الصخرية.


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