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حوادث

سقوط نقيب شرطة مزيف يسرق متعلقات الأجانب بمدينة نصر.. صور

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:31 ص
المتهم
المتهم
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كتب محمد صبري
نجحت الأطواق الأمنية بالقاهرة فى القبض على ضابط شرطة مزيف أثناء قيامه بالاشتراك مع آخر فر هاربا فى سرقة متعلقات شخص عربي الجنسية أثناء سيره بمدينة نصر، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وضبط شريكه الهارب.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد وجه بتكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، وفى أثناء قيام المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بتفقد الحالة الأمنية بشارع عباس العقاد بدائرة القسم شاهد شخصين بحوزة أحدهما جهاز لاسلكى وطبنجة حال تواجدهما بجوار إحدى السيارات وقيامهما باستيقاف آخر.

وباستبيان الأمر فر أحدهما هاربًا وتم ضبط الثانى وتبين أنه عاطل سبق اتهامه فى 7 قضايا "نصب، سرقة بالإكراه، سرقة متنوعة" وبصحبته المجنى عليه يحمل جنسية إحدى الدول العربية ومقيم بدائرة القسم.

وبتفتيشه عُثر بحوزة المتهم على سيارة ملكه وبها طمس اللوحات المعدنية المثبتة عليها، وكارنية ورقى مغلف برتبة نقيب شرطة يحوى صورة المتهم المضبوط "مزور" وطبنجة صوت، طلقتان صوت وجهاز لاسلكى وجواز سفر، مبلغ مالى 1000 جنيه ، هاتف محمول مستولى عليهم من المجنى عليه.

بسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمكان الواقعة استوقفه المتهمان عقب إيهامه بأنهما من رجال شرطة والاستيلاء منه على المبلغ المالي والهاتف المحمول وجواز السفر.

بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بالاشتراك والمتهم الهارب (جار ضبطه) فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات متعلقات الأجانب بأسلوب (انتحال صفة رجال شرطة) بإستخدام المضبوطات حوزته وأقر بقيامه بالتلاعب وطمس اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة بقصد إخفاء معالمها وعدم التمكن من رصدها عبر كاميرات المراقبة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
سقوط نقيب شرطة مزيف يسرق متعلقات الأجانب بمدينة نصر.. صور
سقوط نقيب شرطة مزيف يسرق متعلقات الأجانب بمدينة نصر.. صور
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