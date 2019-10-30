Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

احذر شراء تلك السيارة.. تصنيفها من الـ 10 الأخطر في العالم

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:48 م
اخطر سيارات بالعالم
اخطر سيارات بالعالم
Advertisements
خالد محيي الدين
تتنافس الشركات المصنعة للسيارات اليوم، في طرح أفضل عوامل أمان، تفاديًا لأخطاء سابقة قد تسبب في إفلاس العديد من الشركات الكبري.

في صدد ذلك نقدم لكم في التقرير التالي أخطر 10 سيارات تم إنتاجها في العالم.

-تعد سيارة "Delorean dmc" الرياضية الشهيرة والتي تم الإعلان عنها خلال فيلم "back to the future"، هي إحدى السيارات التي أثارت ضجة كبيرة بعدما فشلت وتحطمت بشكل كامل خلال اختبار التصادم، فضلا عن صعوبة خروج السائق من النوافذ والأبواب في حال انقلاب السيارة.

-كما نال "motial t" الخاص بشركة "فيراري" الإيطالية، حيث عانت السيارة من مشاكل هندسة كبري ما تسبب في احتراق عدد من السيارات.

-وتحتوي "yugo gv" المصممة من قبل شركة "فيات" الإيطالية علي عيوب صناعيه كبري، حيث روي سائقوها عن حادث تعرضوا لها بسبب دوران السيارة المفاجئ دون سبب واضح، والذي يعد نتيجة لخفة وزن السيارة.

-تنضم للقائمة شركة فورد الأمريكية بأقدم وأخطر سيارة في التاريخ بطراز "Ford T" والذي طرح عام 1909، حيث عاني السائقون من مشاكل كبيرة في انزلاق العجلات نيجه لمشاكل في نظام التعليق.

-حصل موديل "Chevrolet corvair" الأمريكي علي نصيب سيئ من السمعه، نظرًا لتركيب المحرك في الجزء الخلفي من تلك السيارة السيدان، ما يعرضها لانزلاقات خطيرة خلال المنحنيات.

-تضمن "فورد" الأمريكية للقائمة مرة أخرى بموديل "new pinto" ذي الثلاثى نتيجة لفشلها خلال اختبار الأمان، حيث انفجر خزان الوقود فور تعرض السيارة للاصطدام من الخلف.

-تعد "Ford bronco2" من أبرز السيارات الدفع الرباعي القوية، ولكن ارتفاعها الكبير عن الأرض يمثل خطورة كبيرة خلال المنعطفات الحادة.

-تمثل "Italia 458" والتي أطلقتها شركة فيراري، والتي تعرضت للكثير من الحرائق والانفجار.

-كما نالت "suzuki samurai" سمعة سيئة بسبب انقلاب السيارة بسهولة في الملفات والمنحنيات الشديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار شيفروليه في مصر من الوكيل بتحديث اليوم

تعرف على اسعار فورد اليوم في مصر من الوكيل .. تفاصيل

طرح بوسترات جديدة لفيلم Ford v Ferrari.. صور

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر.. تخفيض 50 ألف جنيه علي بعض الموديلات

ترشيحاتنا

تغييرات بالجملة.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال في كأس الرابطة

أيهما أخطر وسوسة النفس ووسوسة الشيطان.. داعية إسلامي يجيب

ميكب هادئ.. شاهد هيفاء وهبي بفستان مشجر

العربية: أنباء عن توافق على إعادة تكليف الحريري برئاسة الحكومة اللبنانية

احذر.. الفياجرا تسبب العمى

بعد اغتصاب قاصر 100 مرة.. تفاصيل انتحار قس شهير فى أمريكا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شوارع لوس أنجلوس .. رامي مالك يصور فيلمه الجديد مع دانزيل واشنطون

أم تستغل طفلها في تهريب المخدرات لصديقها المسجون.. ما فعلته سيصدمك

ماذا دار بين الملك سلمان ووزير خارجية الإمارات في الرياض.. تفاصيل