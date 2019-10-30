احذر شراء تلك السيارة.. تصنيفها من الـ 10 الأخطر في العالم

تتنافس الشركات المصنعة للسيارات اليوم، في طرح أفضل عوامل أمان، تفاديًا لأخطاء سابقة قد تسبب في إفلاس العديد من الشركات الكبري.





في صدد ذلك نقدم لكم في التقرير التالي أخطر 10 سيارات تم إنتاجها في العالم.





-تعد سيارة "Delorean dmc" الرياضية الشهيرة والتي تم الإعلان عنها خلال فيلم "back to the future"، هي إحدى السيارات التي أثارت ضجة كبيرة بعدما فشلت وتحطمت بشكل كامل خلال اختبار التصادم، فضلا عن صعوبة خروج السائق من النوافذ والأبواب في حال انقلاب السيارة.





-كما نال "motial t" الخاص بشركة "فيراري" الإيطالية، حيث عانت السيارة من مشاكل هندسة كبري ما تسبب في احتراق عدد من السيارات.





-وتحتوي "yugo gv" المصممة من قبل شركة "فيات" الإيطالية علي عيوب صناعيه كبري، حيث روي سائقوها عن حادث تعرضوا لها بسبب دوران السيارة المفاجئ دون سبب واضح، والذي يعد نتيجة لخفة وزن السيارة.





-تنضم للقائمة شركة فورد الأمريكية بأقدم وأخطر سيارة في التاريخ بطراز "Ford T" والذي طرح عام 1909، حيث عاني السائقون من مشاكل كبيرة في انزلاق العجلات نيجه لمشاكل في نظام التعليق.





-حصل موديل "Chevrolet corvair" الأمريكي علي نصيب سيئ من السمعه، نظرًا لتركيب المحرك في الجزء الخلفي من تلك السيارة السيدان، ما يعرضها لانزلاقات خطيرة خلال المنحنيات.





-تضمن "فورد" الأمريكية للقائمة مرة أخرى بموديل "new pinto" ذي الثلاثى نتيجة لفشلها خلال اختبار الأمان، حيث انفجر خزان الوقود فور تعرض السيارة للاصطدام من الخلف.





-تعد "Ford bronco2" من أبرز السيارات الدفع الرباعي القوية، ولكن ارتفاعها الكبير عن الأرض يمثل خطورة كبيرة خلال المنعطفات الحادة.





-تمثل "Italia 458" والتي أطلقتها شركة فيراري، والتي تعرضت للكثير من الحرائق والانفجار.



