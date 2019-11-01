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رياضة

لو عاوز تهدو هاتله جدو.. تعليق ناري من عصام الحضري لجدو في عيد ميلاده

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:36 ص
عصام الحضري ومحمد
عصام الحضري ومحمد ناجي جدو
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مصطفى كرم
هنأ عصام الحضري لاعب المنتخب المصري السابق صديقة محمد ناجي جدو لاعب فريق الجونة بعيد ميلاده الـ 35.

وغرد عصام الحضري عبر تويتر قائلا "‏‎كل سنة وانت طيب يا حبيبي و العمر كله ليك في خير وسعادة وبركة، عيد ميلاد سعيد و لو عايز تهدو هاتلو جدو ".

ولقيت تغريدة عصام الحضري ردود واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "كل سنة وهو طيب" و "كل عام وانت بخير يا جدو ومن تقدم لتقدم ان شاء الله "و" ‏‎‎وارقص ي حضري 😂😍".
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