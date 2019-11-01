لو عاوز تهدو هاتله جدو.. تعليق ناري من عصام الحضري لجدو في عيد ميلاده

هنأ عصام الحضري لاعب المنتخب المصري السابق صديقة محمد ناجي جدو لاعب فريق الجونة بعيد ميلاده الـ 35.
وغرد عصام الحضري عبر تويتر قائلا "كل سنة وانت طيب يا حبيبي و العمر كله ليك في خير وسعادة وبركة، عيد ميلاد سعيد و لو عايز تهدو هاتلو جدو ".
ولقيت تغريدة عصام الحضري ردود واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "كل سنة وهو طيب" و "كل عام وانت بخير يا جدو ومن تقدم لتقدم ان شاء الله "و" وارقص ي حضري 😂😍".
وغرد عصام الحضري عبر تويتر قائلا "كل سنة وانت طيب يا حبيبي و العمر كله ليك في خير وسعادة وبركة، عيد ميلاد سعيد و لو عايز تهدو هاتلو جدو ".
ولقيت تغريدة عصام الحضري ردود واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "كل سنة وهو طيب" و "كل عام وانت بخير يا جدو ومن تقدم لتقدم ان شاء الله "و" وارقص ي حضري 😂😍".