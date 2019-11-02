بالأحمر الناري.. إليسا تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور

حرصت المطربة إليسا على مشاركة متابعيها صورة لها عبر حسابها الشخصي لمواقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وأطلت إليسا بـ فستان أحمر طويل، لها ذيل من الكتف إلى أسفل الفستان.



وكان الفستان من قماش الحرير الطويل وبه فتحة من منطقة الصدر والجنب ، وانتعلت حذاء برتقالي فاتح بكعب عالي، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط وأسورة رقيقة لإكمال إطلالتها.



ومن الناحية الجمالية وضعت إليسا ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه باللون الكشمير الملائم لإطلالتها.



واعتمدت إليسا على تسريحة شعر بسيطة وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة، وهي التسريحة المفضلة لها، واليكم الصور التى توضح تفاصيل إطلالتها.