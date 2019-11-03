إنقاذ فتاة من الموت بعد تناولها الحبة القاتلة عن طريق الخطأ بالبحيرة

أصيبت فتاة مقيمة بقرية كفر السقا بمركز إيتاى البارود بحالة تسمم فوسفورى إثر تناولها الحبة القاتلة من حبوب حفظ الغلال السامة على سبيل الخطأ، وتم نقل الطفل لقسم السموم بالمستشفى المركزى لإسعافها.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوصول "أميره عبد الحميد إسماعيل" ١٤ سنة مقيمة بقرية كفر السقا - إيتاى البارود للمستشفى المركزى مصابة بحالة تسمم فوسفورى اثر تناولها الحبة القاتلة من حبوب حفظ الغلال.



وبالانتقال والفحص والمعاينة وبسؤال والدة المصابة أكدت تناولها الحبة القاتلة على سبيل الخطأ وجارى عمل الإسعافات الأولية المصابة

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

