أسرع طريقة لإنقاص الوزن.. كل ما يمكن معرفته عن رجيم الصيام المتقطع

قدمت الإعلامية شيري أنسي، رجيم الصيام المتقطع للتخلص من الدهون.



وقالت الإعلامية شيري أنسي، إن الصيام المتقطع يشمل صياما من 12 لـ 16 ساعة، والذي يشمل ساعات النوم والفترة المتبقية، ويمكننا تناول الطعام بما يساعد على تعزيز هرمون تكسير الدهون والكتلة العضلية بالجسم.



ما هو رجيم الصيام المتقطع؟



هو نظام غذائي يقوم على أساس الامتناع عن الأكل والشرب لمدة معينة خلال اليوم على أن يقوم الشخص بالصيام ليوم أو يومين في الأسبوع، بحيث يقلل من كمية السعرات الحرارية التي تدخل إلى الجسم، والتي تتراوح ما بين 0-800 سعرة حرارية في اليوم.



ويضع هذا النظام في الاعتبار، نوعية الطعام التي يتناولها الشخص، فمن المطلوب تقليل نسبة الكربوهيدرات فيه، ويحرص على تناول المكسرات والأفوكادو والبيض وزيت الزيتون وزيت جوز الهند، ولا سيما الخضراوات والفاكهة.



طرق رجيم الصوم المتقطع



يشتمل هذا النظام أكثر من طريقة يمكن للشخص الاختيار من بينها بحسب قدراته وقوة تحمله وهما:



الطريقة الأولى 16/8:



وهو صيام يومي لمدة 16 ساعة في اليوم بالنسبة للرجال و14 لـ 15 ساعة بالنسبة للسيدات، على أن يتم تقسيم الوجبات إلى 2 أو 3 ويتم تناولها خلال 10 أو ساعات فقط.



الطريقة الثانية 2:5:



هي تناول الشخص على مدار يومين أطعمة بين 500-600 سعرة وتتم هذه العملية أسبوعيًا، وباقي أيام الأسبوع يتم تناول الطعام بشكل طبيعي.



الطريقة الثالثة صيام يوم في الأسبوع:



تتطلب هذه الطريقة قوة تحمل كبيرة حيث يمتنع الشخص عن تناول الطعام نهائيًا على مدار 24 ساعة، في حين يتناول المشروبات قليلة السعرات الحرارية مثل القهوة ول سيما الماء، ويمنع عنه أي مأكولات، ويمكن أن يكرر هذا الصيام مرتين في الأسبوع.



الطريقة الرابعة تخطي الوجبات:



ربما هذه الطريقة من أكثر أنواع رجيم الصيام المتقطع سهولة، وهي عبارة عن تخطي وجبة أو وجبتين خلال اليوم عندما لا يشعر الشخص بالجوع.



الطريقة الخامسة الصيام خلال النهار:



يقوم هذا النظام على تناول كميات قليلة من الخضراوات والفواكه أثناء النهار، ثم تناول وجبة واحدة كبيرة ليلًا.



فوائد رجيم الصوم المتقطع:



- يخفض من كمية الدهون الثلاثية .

- يحسن وظائف المخ والذاكرة.

- يقلل من خطر الإصابة بالالتهاب المزمنة.

- يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

- يعزز من إفراز الهرمونات المضادة للشيخوخة .

- يخفض من الدهون وبالتالي خسارة الوزن ويبني العضلات.

- تحسين صحة القلب بتخفيض ضغط الدم.

- تقليل خطر الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.

- تقليل نسب الإصابة بالسرطان.



أضرار رجيم الصيام المتقطع :



- الشعور بالضعف .

- بطء عملية الأيض.

- خسارة الوزن في البداية تكون خسارة للسوائل وليست خسارة للدهون.

- الصداع والدوخة والإسهال وكذلك انخفاض نسبة السكر في الدم.

- الاستمرار في نظام الصيام المتقطع يتسبب في الإصابة بفقر الدم "الأنيميا"، وكذلك جهاز المناعة، وانهيار عضلات الجسم.

- مشاكل في الكبد والكلى.

- نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- بعد الانتهاء من الرجيم يعود الجسم إلى وزنه السابق.

