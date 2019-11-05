Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الطفل العنيد.. لعبة إلكترونية تنهى حياة مراهق بـ جلطة دماغية.. تفاصيل صادمة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:21 م
المراهق بياوات هاريكون
المراهق بياوات هاريكون
Advertisements
أماني إبراهيم
حب الألعاب الإلكترونية قد يؤدي إلى الموت أحيانا مثلما حدث في تايلاند، أمس، حيث توفي مراهق صغير على جهاز الكمبيوتر الخاص به بعدما أمضى إجازته الأسبوعية من المدرسة وهو يلعب على الكمبيوتر.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن المراهق بياوات هاريكون صاحب الـ 17 عاما لم يذهب إلى المدرسة حتى نهاية أكتوبر الماضي، وكان يقضي كل أوقاته على جهاز الكمبيوتر في غرفته بالمنزل الذي يقع في شمال تايلاند وهو يلعب.

وقال والديه إنها ليست المرة الأولى الذي يسهر فيها بياوات ليلعب، فكثيرا ما كان يخبر والديه أنه سيظل مستيقظا طوال اليوم على ألعاب الكمبيوتر، وفي الصباح أخذ والديه الطعام إلى غرفته وحثوه على التوقف عن اللعب.

ورفض الطفل العنيد الاستماع إلى نصيحة والديه، ولم يتوقف عن اللعب، فترك والديه الإفطار في غرفته وتركوه يلعب، وعندما دخل الأب مجددا إلى غرفة ابنه ظهرا لاحظ ان ابنه لا يستجيب لندائه.

واقترب الأب من مكتب ابنه حيث يوجد جهاز الكمبيوتر، فوجد ابنه مغشيا عليه على الأرض، ووجد بجوار الكمبيوتر الكثير من علب الوجبات الجاهزة وزجاجات المشروبات الغازية أسفل قدميه.

وأوضح الأب أن ابنه كان ذكيا ومتفوقا بالدراسة ولكنه كان يعاني من إدمانه للألعاب الإلكترونية، وحاول أن يحذره عدة مرات لكنه لم يستجب لنصيحته، ونصح الأب باقي الآباء والأمهات من عدم التساهل وتلبية كل رغبات ابنائهم، وعليهم أن يتعظوا من وفاة ابنه حتى لا يتكرر الأمر.

وقال تقرير الطب الشرعي بعد فحص جثة الشاب إنه توفي نتيجة إصابته بجلطة دماغية نتجت عن استخدامه للكمبيوتر باستمرار دون توقف طوال الليل، وتم نقل جثة الصبي من المستشفى إلى معبد بوذي.
الطفل العنيد.. لعبة إلكترونية تنهى حياة مراهق بـ جلطة دماغية.. تفاصيل صادمة
الطفل العنيد.. لعبة إلكترونية تنهى حياة مراهق بـ جلطة دماغية.. تفاصيل صادمة
الطفل العنيد.. لعبة إلكترونية تنهى حياة مراهق بـ جلطة دماغية.. تفاصيل صادمة
الطفل العنيد.. لعبة إلكترونية تنهى حياة مراهق بـ جلطة دماغية.. تفاصيل صادمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول المتوقع أمام جينك في دوري أبطال أوروبا

لإنقاذ صديقتها.. طفلة تفقأ عين تمساح بيدها

بـ اطلالة جريئة.. إنجي المقدم تشعل إنستجرام

يوتيوب يكشف سبب حذف كليب إنساي لمحمد رمضان وسعد لمجرد

حكم هبة ثواب القرآن والصوم للميت.. دار الإفتاء ترد .. فيديو

بقاله سنة.. السيسي يسأل كامل الوزير عن سبب عدم اكتمال طريق.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طفل يلقى مصرعه بعد تعرضه للطعن أثناء نومه.. من القاتل؟

سيدة حامل تتصدى للصوص مسلحين هددوا زوجها وطفلتها.. لن تصدق ما فعلته

أكثر السيارات اليابانية مبيعا في مصر 2019