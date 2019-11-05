لعلاج التهابات الحلق.. 3 وصفات سحرية من العسل

يعاني بعض الأشخاص مع تغيير فصول السنة من بعض الالتهابات ولاسيما التهابات الحلق، ولا يريد البعض تناول العقاقير الطبية، فتعرف على وصفات طبيعية في المنزل لعلاج التهابات الحلق في ثوانٍ، وفقًا لموقع " stylesatlife".





الشاي بالعسل





يحتوي العسل على مواد مضادة للجراثيم، يمكن أن تساعد في تلطيف التهاب الحلق، عصير الليمون يزيد من الشفاء سريعًا، العسل المضاف إلى الماء الساخن أو الشاي مع عصير الليمون هو أفضل لتقرح الحلق.





طريقة عمل الشاي بالعسل والليمون:

* ضعي الماء في البراد وقومي بالغلي جيدًا.

* ضعي الشاي في كأس.

* صبي الماء على الشاي وضيفي ملعقة من العسل الأبيض.

* ضيفي نصف ليمونه على الشاي مع التقليب الجيد، وقومي بشرب الشاي بالعسل والليمون مرة كل يوم.





العسل بالزنجبيل

الزنجبيل والعسل لعلاج التهاب الحلق مزيج مثالي، فهو يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات التي تساعد على تهدئة الحلق، كما يساعد في تقليل الألم الناجم عن التهاب الحلق. فهو يقلل من الاستجابات الالتهابية المؤلمة أثناء مكافحة العدوى.





طريقة تحضير العسل بالزنجبيل:





* قومي بتقشير الزنجبيل اولًا.

* ضعي الزنجبيل في 4 أكواب ماء وقومي بغليها جيدًا على نار متوسطة.

* وبعد الغليان اتركه لمدةربع ساعة.

* اضف ملعقة صغيرة من العسل إلى كوب زجاجي وضيف إليه الماء المغلي بالزنجبيل.





العسل والفلفل الأسود

يعد الفلفل الأسود من التوابل المنزلية التي يرهب منها الأشخاص، ولكن اثبت الدراسات أن الفلفل الأسود علاج فعال لالتهابات الحلق، كما يمكنك وضعه مع العسل لتخفيف البلغم وتهدئة الحلق المؤلم.





طريقة تحضير العسل بالفلفل الأسود:





* ضيفي ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود إلى كوب.

* وضع 2 ملعقة من العسل الأبيض.

* صب الماء المغلي فوقه.