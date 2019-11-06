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رياضة

اتحاد كرة السلة ينتظر تقرير حكم مباراة الأهلي والزمالك لفرض العقوبات

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:55 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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عبدالله هشام
ينتظر مسؤولو اتحاد كرة السلة برئاسة إيهاب أبو فريخة تقرير حكم مباراة الأهلي والزمالك التي اقيمت أمس ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وشهدت المباراة أمس العديد من أحداث الشغب بسبب اللقطة التى قام بها "إيهاب أمين" لاعب الأهلى بتمرير الكرة بين أقدام لاعب الزمالك، وهو الأمر الذى لم يتقبله لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى وتحولت الصالة المغطاة إلى ساحة اشتباك بين اللاعبين، ولولا تدخل الأمن الخاص بالصالة لخرجت بكوارث عديدة.

وكان فريق سلة النادي الأهلي قد حقق الفوز علي منافسه الزمالك بنتيجحة 90-82 ليتأهل المارد الاحمر الي دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر ويواجه فريق الشمس.

ومن المنتظر أن تناقش لجنة المسابقات التقرير وبعدها يتم رفعه إلى أعضاء اتحاد كرة السلة لوضع العقوبات المناسبة للمخطئين .
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