القبض على زوجة زعيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، الأربعاء، القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي في سوريا.



ووفقا لما نقلته صحيفة "حريت" التركية، قال الرئيس التركي: "ألقينا القبض على زوجة البغدادي، لكننا لم نقم بضجة. وبالمثل، ألقي القبض على أخته وصهره في سوريا. سنواصل عملنا في هذا الصدد".



وكانت السلطات التركية ألقت القبض على شقيقة البغدادي الكبرى، وزوجها، وزوجة ابنها، و5 أطفال.



وكانت القوات الأمريكية قتلت أبو بكر البغدادي، الزعيم السابق لتنظيم داعش الإرهابي، في عملية عسكرية على مدينة إدلب السورية، وهو ما اعترف به التنظيم فيما بعد.



