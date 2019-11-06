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أخبار العالم

صار وجها مألوفًا في المظاهرات.. معلومات عن قناع جاي فوكس

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:24 م
متظاهر يرتدي قناع
متظاهر يرتدي قناع جاي فوكس
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محمد علي
منذ عرض فيلم الجوكر مؤخرًا، والفيلم يثير الجدل في العالم كله، فبمجرد عرضه؛ بادر عدد من المهووسين بالنزول إلى الشوارع مرتدين ملابس تشبه المهرجين، وحولوا أنفسهم إلى نسخ متطابقة للأسطورة الخيالية.

وانتشر ذلك مع انتشار المظاهرات في أنحاء عدة من العالم، بما فيها لبنان والعراق، حي أصبحت مشاهدة قناع "جاي فوكس"، الذي يجسد شخصية هارب يحاول النيل والانتقام من خصومه في السلطة، أمرا مألوفًا في الاحتجاجات في كل من العراق وهونج كونج وإسبانيا ولبنان وفرنسا وغيرها، ، وفق ماذكرت صحيفة "ديلي ميرور".

وقناع جاي فوكس، هو قناع بالأبيض والأسود ذو ابتسامة واسعة يتم عادةً ارتداؤه في الاحتجاجات حتى أصبح رمزًا لها.

ويرتبط هذا القناع بيوم الخامس من نوفمبر، ويطلق عليها اسم ليلة جاي فوكس أو البون فاير، والتي ترمز إلى القبض على جاي فوكس، وهو أحد أعضاء مؤامرة البارود، في أثناء حراسته متفجرات وضعها المتآمرون في مخبأة تحت مبنى البرلمان البريطاني.

وكان فوكس يهدف لإشعال براميل البارود في 5 نوفمبر 1605، عندما يجتمع الملك البريطاني جيمس الأول واللوردات والأعيان في البرلمان.

ولكن المؤامرة تم اكتشافها عن طريق الخيانة وتم القبض على المتآمرين وإعدامهم.

وكان ما أكسب هذه الشخصية روحًا جديدة في العالم، هو عمل فيلم "في فور فانديتا"،في عام 2006، منقولا من رواية.
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