تصعيد خطير.. كوريا الشمالية: أمريكا أعلنت بدء المواجهة معنا

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها تعتبر قرار واشنطن بإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع جارتها الجنوبية بمثابة الإعلان ببدء المواجهة.



وبحسب وكالة الأنباء الكورية، قال كوون جيونج جيون، سفير المهام الخاصة في الخارجية الكورية الشمالية، إن خطط الولايات المتحدة لإجراء مناورات للقوات الجوية مشتركة بعد شهر واحد من فشل جولة مفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج في العاصمة السويدية ستوكهولم، لا يمكن اعتباره إلا إعلانًا للمواجهة.



وأضاف:"لقد شددنا مرارًا على أن المناورات العسكرية المشتركة تعرقل التقدم في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وقد تدفعنا لإعادة النظر في التدابير المهمة التي اتخذناها سابقًا. صبرنا ينفذ ونحن لن نشاهد بصمت الخطوات العسكرية المتهورة للولايات المتحدة".



وكانت الولايات المتحدة أعلنت نيتها إجراء مناورات "فيجيلانت ايس" في موعدها المحدد.



