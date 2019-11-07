من هو نجيب محفوظ الأصلي الذي سُمي أديب نوبل على اسمه؟

ربما يتخيل البعض لوهلة أن نجيب محفوظ المقصود هنا هو الأديب العالمي نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل في الأدب والذي لاقى شهرة واسعة عالميًا، والذي أثير الجدل حوله اليوم بعد تصريحات الكاتب أحمد مراد بأن بعض روايات الأديب نجيب محفوظ تحتاج إلى إيقاع سريع حتى تتناسب مع الدراما الحالية.



تصريحات مراد لم ترق إلى كثير من محبي أديب نوبل، الذين ذهبوا إلى تعديد مآثر الكاتب الكبير وإنجازاته الأدبية.



لكن ما سبب تسمية اسم نجيب محفوظ؟



قليلون من يعرفون أنه فور مولد الأديب العالمي في سنة 1911، كانت أمه تمر بأزمة مرضية شديدة، وقام بإجراء عملية الولادة لها أشهر طبيب نساء وتوليد في الشرق الأوسط آنذاك "نجيب باشا محفوظ"، وتخليدًا له ولما قدمه من مساعدات طبية قامت والدة الأديب العالمي بتسمية نجلها الوليد على اسم طبيبها فسُمي نجيب محفوظ وهو اسم مُركب امتنانًا لنجيب باشا محفوظ رائد طب النساء والتوليد في القرن العشرين.



أستاذ طب النساء والتوليد



فالطبيب الذي سُمي أديب نوبل على اسمه هو نجيب ميخائيل محفوظ الشهير بنجيب باشا محفوظ وهو أستاذ طب النساء والولادة بمدرسة الطب بقصر العيني وهو رائد علم أمراض النساء والولادة في مصر والعالم العربي والعالم الغربي وُلد في سنة 1882 وتوفي عام 1974.



حيث قام نجيب باشا محفوظ بتأسيس وحدة صحة الأم لأول مرة في مصر وكذلك وحدة رعاية الحوامل ووحدة صحة الطفل، وقام بتأسيس مدرسة متكاملة للقابلات وإصدار كتابين ظلا مرجعًا أساسيًا للقابلات واللائي قد تخرج منهن ما يفوق الألف في خلال فترة 30 سنة قام فيها نجيب محفوظ بالتدريس لهن وإعدادهن لإجراء الولادات في المنازل.



وفي عام 1930م أُسس متحف نجيب محفوظ لعينات النساء والولادة والذي حوى أكثر من 3000 عينة قيمة تم جمعها من عمليات محفوظ، حيث أُصدر أطلس ومجموعة من الكتب على مستوى عالمي وبعدة لغات، لهذا المتحف.



جائزة نجيب محفوظ العلمية



في سنة 1950 تألفت هيئة تضم أساطين العلم وأكابر الأطباء برئاسة الدكتور إبراهيم شوقي مدير جامعة القاهرة يومئذ ووزير الصحة من بعد، لإنشاء جائزة مالية يطلق عليها، جائزة دكتور نجيب محفوظ العلمية تخصص لتشجيع البحوث في علوم أمراض النساء والولادة، وتُمنح لمن يقدم أحسن بحث، وفي 14 يونيو 1950 أقُيم حفل بفندق سميراميس بالقاهرة أعُلن فيه تقرير إنشاء الجائزة.



جوائزه



وحصل نجيب باشا محفوظ على وسام النيل سنة 1919، وكرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 1960 بإهدائه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية في العلوم وتم أيضًا تكريمه في عهد الرئيس أنور السادات.

