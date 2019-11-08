اتخذت مسارا جديدا.. انطلاق دورية روسية تركية ثالثة شمال سوريا

انطلقت، اليوم الجمعة، ثالث دورية مشتركة للشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود التركي على بضع عشرات الكيلومترات عن مدينة القامشلي السورية.



ونقلت "روسيا اليوم"، عن بيان وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الجمعة، أن الدورية الثالثة التي انطلقت في الساعة العاشرة من صباح اليوم، اتخذت لأول مرة مسارا جديدا، وذلك من معبر ديرنا آجا الجمركي، الذي نسق فيه ممثلو الجانبين مسار التنقل، لتتحرك من هناك شرقا على طول الحدود السورية التركية.



وأوضحت الوزارة، أنه يشارك في الدورية عربات مدرعة من أنواع "تايفون" و"تيجر" و"بي تي إر-80" تابعة للشرطة العسكرية الروسية، ومدرعات "كيربي" تابعة لحرس الحدود التركي، فيما قوام الدورية 4 مركبات، و24 عسكريا من كل طرف.



ويتجاوز مسار الدورية طول 100 كيلومتر ويمر عبر عدد من قرى وبلدات المنطقة، فيما تقوم طائرة مسيرة من نوع "أورلان-10" تابعة للشرطة العسكرية الروسية بمراقبة سير الرتل.



ويجري تسيير دوريات مشتركة بين تركيا وروسيا بناء على المذكرة الموقعة بين البلدين في سوتشي في 22 أكتوبر الماضي، عقب وقف أنقرة هجومها على سوريا.