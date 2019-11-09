الزمالك يعود للتدريبات استعدادا لـ مباراة إنبي في الدوري

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق للتدريبات بملعب عبداللطيف أبورجيلة بالقلعة البيضاء استعدادا لمواجهة إنبى فى الجولة السادسة للدورى والمقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري.



وكان ميتشو قد منح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات لمدة يومين على أن يستأنف الفريق مرانه اليوم السبت المقبل عقب فوزه على منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي بهدفين دون رد، سجلها المغربي أشرف بن شرقي وكريم بامبو استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز وخوض مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويستعد الزمالك لخوض دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الذي سينطلق في نهاية نوفمبر الحالي أمام مازيمبي الكونغولي.



وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الصربي ميتشو مواجهة فريق وادي دجلة وديا يوم الإثنين على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.



وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر فتح باب القيد الأفريقي من 15 نوفمبر الحالي وحتى 31 يناير المقبل، موضحا أن الزمالك احتفظ بحقه في قيد المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق بالقائمة الإفريقية وأن الزمالك سيحصل على بطاقة أوناجم يوم ١٥ نوفمبر.





