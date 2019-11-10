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تعليم

جامعة القاهرة: تجديد 3 شهادات أيزو في الجودة لمركز تنمية القدرات

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:04 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تجديد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، 3 شهادات لأنظمة الجودة من شركة SGS العالمية المانحة لشهادات الأيزو المعتمدة دوليًا، وهي شهادات في جودة الإدارة، وجودة السلامة والصحة المهنية، وجودة البيئة، وذلك وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التى أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز خلال شهر نوفمبر.

وقال الدكتور الخشت: إن مركز تنمية القدرات من أهم مراكز التدريب في مصر، ويقوم على تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات المعاونة بالجامعة على المستوى المحلي والإقليمي، وفقًا لرؤية الجامعة في تحقيق المعايير الأكاديمية العالمية للتميز في التدريب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء صابر مدير مركز تنمية القدرات بالجامعة أن المركز متخصص في تنمية القدرات المهنية ورفع الكفاءة والتأهيل للقيادات من خلال خبراء متخصصين بإستخدام الوسائل الحديثة في التدريب، كما أنه يضم نخبة من المدربين المعتمدين على المستوى الدولي.
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