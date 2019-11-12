لو شعرك زي محمد صلاح.. 8 خطوات للعناية بالشعر الكيرلي

في السنوات الأخيرة قرر نجم الكرة المصري محمد صلاح أن يحتفظ بتسريحة شعره المموج، التي أصبحت احدث خطوط الموضة فيما يخص قصات الشعر للرجال، ويقلده نسبة كبيرة من الشباب من محبي محمد صلاح، ليصبح الشعر الكيرلي موضة للرجال والنساء.





هذه النوعية من الشعر المموج أو الكيرلي تحتاج عناية خاصة، سواء بالنسبة للرجل أو المرأة ، اليك اهم الخطوات التي عليك اتباعها للعناية بالشعر المموج والاحتفاظ بشكله ولمعانه بحسب نصائح موقع glowpink المعني بجمال المرأة.





١-- يجب استخدام مشط خشبي واسع لتمشيط الشعر المموج بدلا من الفرش التي تتسبب في تقصف الشعر





٢- العناية بأطراف الشعر المموج من أهم التفاصيل التي يجب الإنتباه لها، وتحتاج إلى قصها بشكل مستمر حتى تمنع تقصف الشعر





٣- بلسم الشعر من الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها عند غسل الشعر حتى يصبح غير جاف ولامع





٤- عند تمشيط الشعر يجب البدء من الاسفل للأعلى حتى تتخلص من تشابك الشعر خاصة المموج





٥- ابتعد عن الشامبو الذي يحتوي على مادة السلفات، وهي مادة تستخدم في معظم أنواع الشامبو والمنظفات، لكنها تتسبب في جفاف الشعر وتخلصه من الزيوت فتجعله جافا هائشا.





٦_ استخدم تي شيرت قطني لتجفيف شعرك بعد الاستحمام بدلا من المنشفة





٧- احرص على عدم غسل الشعر أكثر من ٣ مرات أسبوعيا حتى لا يفقد كل الزيوت ويصبح مظهره جافا.



