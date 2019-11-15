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برلمان

نائب الأميرية: موظفو تموين الدائرة يؤدون عملهم من مقر خدمة المواطنين

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:42 م
الدكتور محمد عبدالغني
الدكتور محمد عبدالغني عضو مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
قال الدكتور محمد عبدالغني عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والأميرية، إنه تخفيفا على أهالى الأميرية ولحين الانتهاء من تجهيز مكتب تموين الأميرية النموذجي الذى حصلنا على كافة الموافقات به، ونتابع خطوات تنفيذه يوميًا، سوف يؤدي موظفين إدارة تموين الأميرية كافة الخدمات للمواطنين من المقر الرسمي للنائب بميدان الأميرية بجوار موقف الأتوبيسات، وذلك بعد الحصول علي الموافقة بذلك.

وأضاف النائب، في بيان رسمي له اليوم الجمعة، أنه سبق لموظفي التموين باستخدام مقرنا لأكثر من شهرين أثناء تسجيل المواليد، بجانب أن المكتب مجهز تمامًا لاستقبال المواطنين، وسهل الوصول إليه، ومعلوم لدي جميع مواطنين منطقة الأميرية، وذلك من أجل التسهيل عليهم، وتخفيف الضغط أيضا علي مكتب تموين الزيتون، لافتا إلي أنه يسعي بكل قوة مع وزارتي التموين والانتاج الحربي بسرعة تطوير مكتب الزيتون أيضا وإدراجة في خطة التطوير ليصبح أيضا مكتب نموذجي لخدمة أهالي الزيتون.

وأشار النائب إلي أن فريق العمل لديه سيكون متواجد لمساعدة المترددين على المكتب من أهالى الأميرية حتى انتهاء مصالحهم بكل سهولة ويسر.
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