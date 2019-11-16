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محافظات

أضواء شرم الشيخ لن تنطفئ أبدا.. آلاف السياح يحضرون مهرجان إضاءة أنوار سوهو أسكوير استعدادا للكريسماس

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:25 م
صدى البلد
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ايمن محمد
احتفلت مدينة شرم الشيخ أمس بحضور آلاف السياح بمهرجان إضاءة انوار سوهو اسكوير استعدادا لموسم الكريسماس والاحتفالات التي تشهدها المدينة وخاصة عقب عودة السياحة الإنجليزية.


وأطلق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إشارة البدء لانطلاق مهرجان الإضاءة السنوي، بمنطقة سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، وسط حضور آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الذين استمتعوا بالاضاءة المبهرة والألعاب النارية والفقرات الفنية العالمية المتعددة.

ورحب محافظ جنوب سيناء بجميع المشاركين والحضور في المهرجان وفي مدينة شرم الشيخ بشكل عام.

وأشار المحافظ إلى أنه يحرص على حضور هذا لمهرجان المتميز كل عام والذى تستخدم فيه أحدث الأجهزة فى مجال تقنية الإضاءة فضلا على المحتوى الفنى المميز للمهرجان والذى يجذب آلاف السائحين للاستمتاع بهذا الحدث وسط جو من الأمن والأمان حتى أصبح هذا المهرجان من أهم الأحداث السياحية التى تجرى على أرض مدينة شرم الشيخ.

وقال إسلام نبيل مدير هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء إن هذا المهرجان يتجمع فيه كل السياح من مختلف الجنسيات وهو دليل علي ان شرم الشيخ بلد الامن والامان والتنظيم المتميز يثبت ان هناك إرادة ناجحة سياحيا وأفكار متميز .

وقد سهر السياح حتي الساعات الأولي من الصباح في اجواء الفرحة والاحتفال والتقطوا الصور مع الانوار المتعددة والنافورة الراقصة.
أضواء شرم الشيخ لن تنطفئ أبدا.. آلاف السياح يحضرون مهرجان إضاءة أنوار سوهو أسكوير استعدادا للكريسماس
أضواء شرم الشيخ لن تنطفئ أبدا.. آلاف السياح يحضرون مهرجان إضاءة أنوار سوهو أسكوير استعدادا للكريسماس
أضواء شرم الشيخ لن تنطفئ أبدا.. آلاف السياح يحضرون مهرجان إضاءة أنوار سوهو أسكوير استعدادا للكريسماس
أضواء شرم الشيخ لن تنطفئ أبدا.. آلاف السياح يحضرون مهرجان إضاءة أنوار سوهو أسكوير استعدادا للكريسماس
أضواء شرم الشيخ لن تنطفئ أبدا.. آلاف السياح يحضرون مهرجان إضاءة أنوار سوهو أسكوير استعدادا للكريسماس
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