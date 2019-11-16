7 آلاف سائح يوميا.. كيف حققت الأقصر طفرة في معدل السياحة المصرية؟

قال وليد البطوطي، مستشار وزارة السياحة الأسبق، إن مقياس انتعاش معدل السياحة فى السابق كان يتم احتسابه كل ثلاثة أشهر، لافتا إلى أن الوقت الحالى حركة السياحة انتعشت بشكل غير مسبوق وأصبح من الممكن احتساب وتيرة تصاعدها يوميا.



وكشف وليد البطوطي، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، إن وزارة السياحة تنوى تطوير 67 مركزا سياحيا، إضافة إلى استحداث مناطق سياحية جديدة والتى لم تكن دراجة فى الخطط السياحية، لافتا إلى أن رحلة السائح فى وقت سابق لمدينة القاهرة كانت مدتها يوما واحدا، أما الوقت الحالى فأصبح معدل زيارتها من يومين إلى ثلاثة أيام خاصة مع افتتاح المتحف الكبير خاصة مع استحداث زيارة المعز، المتحف المصرى الكبير وغيرها.



وأوضح وليد البطوطي، أن حركة تنشيط السياحة شهدت ازديادا واسعا وغير مسبوق مؤخرا نتيجة تضافر الجهود والذى نتج عنه مزيدًا من فرص العمل، لافتًا إلى مدينة غرب مدينة الأقصر شهدت طفرة كبيرة فى معدل الحجوزات وعدد السياح بإجمالى 7000 إلى 8000 آلاف سائح يوميا.



وتابع وليد البطوطي، أن وزارة السياحة ستتبنى أيضًا أنماط جديدة من السياحة ومنها سياحة الصحراء، والعلاجية، وزيارة النوبة، مشيرا إلى أن معارض توت عنخ آمون فى الخارج حققت رقما قياسيا فى فرنسا ومن المتوقع أن تشهد هذا الأمر فى معرض إنجلترا القادم والتى تبنتها وزارة الآثار المصرية مؤخرًا.



