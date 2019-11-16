أكثر من 500 طالب و طالبة من الجامعات المصرية يؤدون امتحان HSK في كونفشيوس عين شمس

اختتمت منذ قليل فاعليات امتحان HSK للغة الصينية ( التويفل الصيني) ، و الذي عقد بمعامل كلية الطب جامعة عين شمس و مدرج البنهاوي بالكلية للمرة الثانية ، بمشاركة ٥٠٠ طالب و طالبة من مختلف الجامعات المصرية من بينها ( جامعة فاروس جامعة المنيا ، جامعة بني سويف...جامعة كفر الشيخ و غيرها).



صرحت بذلك الدكتور إسراء عبد السيد مدير مركز كونفشيوس بجامعة عين شمس .



و أكدت أن هذا الامتحان الذي عقد في مركز كونفشيوس جامعة عين شمس يشهد اقبالًا تاريخيا على مستوى جمهورية مصر العربية .



وأضافت أن الامتحان عقد على مرحلتين للمستويات الست الخاصة ب HSK ، حيث أجري الامتحان للمجموعة الأولى في مستويات HSK2/HSK4/HSak6 ثم المجموعة الثانية للمتقدمين لامتحان HSK بالمستويات 1/3/5، لافتة أن الامتحان دولي و يتم تصحيحه إلكترونيا بالصين.



و أشارت إلي أنه من المقرر أن يعقد امتحان آخر في الأول من ديسمبر للراغبين في الحصول على شهادة HSKK و الذي يعد شرطًا أساسيا ً للحصول على المنح الدراسية بأي من كبريات الجامعات الصينية. هذا وقد عقد الامتحان السابق في مارس الماضي وسط اقبال تاريخي من كافة الجامعات والمعاهد المصرية.