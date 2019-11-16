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تعليم

أكثر من 500 طالب و طالبة من الجامعات المصرية يؤدون امتحان HSK في كونفشيوس عين شمس

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:07 م
صدى البلد
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كريم ناصر
اختتمت منذ قليل فاعليات امتحان HSK للغة الصينية ( التويفل الصيني) ، و الذي عقد بمعامل كلية الطب جامعة عين شمس و مدرج البنهاوي بالكلية للمرة الثانية ، بمشاركة ٥٠٠ طالب و طالبة من مختلف الجامعات المصرية من بينها ( جامعة فاروس جامعة المنيا ، جامعة بني سويف...جامعة كفر الشيخ و غيرها).

صرحت بذلك الدكتور إسراء عبد السيد مدير مركز كونفشيوس بجامعة عين شمس .

و أكدت أن هذا الامتحان الذي عقد في مركز كونفشيوس جامعة عين شمس يشهد اقبالًا تاريخيا على مستوى جمهورية مصر العربية .

وأضافت أن الامتحان عقد على مرحلتين للمستويات الست الخاصة ب HSK ، حيث أجري الامتحان للمجموعة الأولى في مستويات HSK2/HSK4/HSak6 ثم المجموعة الثانية للمتقدمين لامتحان HSK بالمستويات 1/3/5، لافتة أن الامتحان دولي و يتم تصحيحه إلكترونيا بالصين.

و أشارت إلي أنه من المقرر أن يعقد امتحان آخر في الأول من ديسمبر للراغبين في الحصول على شهادة HSKK و الذي يعد شرطًا أساسيا ً للحصول على المنح الدراسية بأي من كبريات الجامعات الصينية. هذا وقد عقد الامتحان السابق في مارس الماضي وسط اقبال تاريخي من كافة الجامعات والمعاهد المصرية.
أكثر من 500 طالب و طالبة من الجامعات المصرية يؤدون امتحان HSK في كونفشيوس عين شمس
أكثر من 500 طالب و طالبة من الجامعات المصرية يؤدون امتحان HSK في كونفشيوس عين شمس
أكثر من 500 طالب و طالبة من الجامعات المصرية يؤدون امتحان HSK في كونفشيوس عين شمس
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