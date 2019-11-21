لكل اسم حكاية.. السلطان أبو علي.. من الأندلس إلى الفشن في بني سويف

يقع في قلب مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتحديدًا في ميدان يسمى باسمه وهو الأشهر قاطبة، حيث يوجد مسجد ومقام العارف بالله الشيخ شمردل أبو علي أو كما يطلق عليه البعض" السلطان" شمردل أبو علي والذي يرتاده المصلون والمحبون له ليس فقط من مدينة ومركز الفشن بل من جميع محافظات الجمهورية خاصة في أيام "الأعمار" والتي تتواكب مع المولد النبوي الشريف.





ويفصل بين مقام سيدي شمردل أبوعلي وبين ساحة المسجد المحيط به، باب خشبي صغير يغلقه أمام المسجد عند كل صلاة.





وللمقام ثلاثة أبواب أحدها يطل علي الناحية الشرقية للمدينة "علي ميدان القصبة" والآخر من الناحية البحرية والثالث من ناحية الغرب والذي يربط المقام بساحة المسجد الذي تقام فيه سنويا المسابقات والأمسيات الدينية وحلقات الذكر ودروس حفظ القرآن الكريم كما ان بالمسجد لجنة للزكاة تقوم علي خدمة المجتمع المحيط .





من هو السلطان شمردل ابو علي ؟

يقول إمام وخطيب المسجد، إن الشيخ شمردل ابوعلي هو سيدي العارف بالله (السلطان علي شمردل بن محمد بن ادريس بن محمد المغازي ) وينتهي نسبه الي الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا ولقب بالسلطان لما بلغه من سمو ورفعه لدي معاصريه، ونعته (شمردل) بمعني القوي السريع والفتي الحسن الخلق.





ويضيف الإمام: ولد الشيخ (شمردل) في قرطبة من بلاد الاندلس في ليلة الاثنين عام 512 هجرية 1119 ميلادية.





وأشار إلى أن السلطان، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وفي عام 524 هجرية 1129 ميلادية تحركت أسرته الأب (محمد ) والأم (طاهرة) الي المغرب واستقرت فيها إلي أن أتم الأبناء علي ومحمد دراستهما للعلوم الشرعية والعربية , وتبحرا فيها ودرسا أصول الفقه، والفقه المالكي والحديث واجادا الفروسية وآدابها ثم تحركت الأسرة عام 539 هجرية 1114 ميلادية الي الحجاز قاصدة الحج وبعد قضاء 4 أعوام بالحجاز سافرت الأسرة الي مصر عن طريق البحر الأحمر خاصة بعد عمل الأب والابن الأكبر لعلي (محمد) في التجاره وتفرغ (علي) للدعوة.





وكذلك سلكت الأسرة طريق القصير وركبت النيل ثم نزلت الي الشاطئ المواجهة لمكان قرية الفنت الكبيرة جنوب مدينة الفشن واستقرت عدة أيام هناك ثم تحركت شمالا إلي مدينة الفشن وذلك نهاية شهر شعبان عام 544 هجرية 1150 ميلادية واستقرت الأسرة في الفشن تعمل في التجارة ونشر العلم إلي أن انتقل "ابوعلي" الي رحمه الله تعالي عام 630 هجرية 1233 ميلادية عن عمر يناهز 108 أعوام وبذلك يكون قضى معظم عمره في الفشن - 85 عاما قضاها من عمره في الفشن.



