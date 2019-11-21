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أخبار البلد

أهم 13 معلومة عن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.. بعد اختيار غادة والي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:09 م
غادة والي - مكتب
غادة والي - مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة
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على صالح
أعلن الأمم المتحدة اليوم الخميس، قرار السكرتير العام، أنطونيو جوتيريش، باختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

فيما يلي يستعرض «صدى البلد» أهم 13 معلومة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة رائد عالمي في مجال مكافحة المخدرات غير المشروعة والجريمة الدولية.

الجهة المسؤولة عن تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الرئيسي لمكافحة الإرهاب.

أُنشئ في عام 1997 .

يعمل فيه تقريبا 500 موظف في مختلف أنحاء العالم.

يوجد مقره في فيينا.

يقوم بتشغيل 20 مكتبا ميدانيا ومكتبين للاتصال في نيويورك وبروكسل.

يعمل لتوعية الناس في العالم بمخاطر تعاطي المخدرات ولتعزيز العمل على الصعيد الدولي لمكافحة إنتاج المخدرات غير المشروع والاتجار بها غير المشروع والجريمة المتصلة بالمخدرات.

لتحقيق هدفه ضد المخدرات والجريمة استهل أهدافه بمجموعة مبادرات شملت البدائل في مجال زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة، ورصد المحاصيل غير المشروعة وتنفيذ مشاريع مكافحة غسل الأموال.

يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتحسين إجراءات منع الجريمة والمساعدة على إصلاح العدالة الجنائية بغية تعزيز سيادة القانون وتطوير نظم مستقرة ومستدامة للعدالة الجنائية ومكافحة الأخطار المتنامية الناجمة عن الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد.

وافقت الجمعية العامة في عام 2002 على برنامج موسّع لأنشطة فرع منع الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

تركز الأنشطة على تقديم المساعدة للدول، بناءً على طلبها، في تصديق وتنفيذ الصكوك القانونية العالمية الاثني عشر لمكافحة الإرهاب.

ويتولى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تشغيل 20 مكتبا ميدانيا في 150 بلدا.

يقوم موظفوه الميدانيون، الذين يعملون بشكل مباشر مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية، بإعداد وتنفيذ برامج لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة مصمَّمة خصيصا لملاءمة احتياجات البلدان المحددة.
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