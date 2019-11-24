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فن

أحمد السقا يتابع مراحل تصوير فيلم "العنكبوت" .. صور

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:59 م
احمد السقا
احمد السقا
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محمد بدران
شارك النجم أحمد السقا جمهوره صورة جديدة له وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهر السقا، في الصورة، برفقة صناع الفيلم ، وهم يتابعون سير مراحل التصوير، ولاقت الصورة اعجاب متابعيه.

يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويستكمل تصوير المشاهد المتبقية له في القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

وكان آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد الغلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.
أحمد السقا يتابع مراحل تصوير فيلم "العنكبوت" .. صور
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