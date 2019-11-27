لـ شعر لامع وأكثر صحة.. تعرفى على فوائد الموز وطرق استخدامه للشعر

ترغب العديد من النساء فى الحصول على شعر ناعم ولامع لكى يضيض لمظهرها لمسة أنيقة، ولتوافر كل هذه المميزات للشعر يجب عليكى أن تستخدمى الموز الذى يعرف بفوائدة المشهورة للصحة العامة، وقد قدم موقع "boldsky" أهم فوائد الموز للشعر وهى:-





- يمد الشعر بالبروتينات والفيتامينات والزيوت الطبيعية بالإضافة إلى البيوتين والماغنيسيوم

- يحافظ على نعومة الشعر ويحميه من الضرر

- يحمي الشعر من التقصف ويمنحة المرونة التى يحتاجها

- يقوي الشعر ويزيد من كثافته





طريقة استخدام الموز للشعر:-





1- ماسك الموز وزيت الزيتون

يعمل هذا الماسك على ترطيب الشعر، فزيت الزيتون عند خلطة مع الموز يغني الشعر بالمرطبات المناسبة والتى تحمية الضرر والتقصف





ضعى الموز المهروس مع زيت الزيتون على الشعر بشكل كافى وغنى وأتركية لمدة 30 دقيقة





2- ماسك الموز مع العسل

هذا الماسك مناسب للشعر الخفيف والرقيق، حيث يعمل الموز مع العسل على ترطيب الشعر وإضافة اللمعة إليه، كما يغذي الشعر والبصيلات من أجل زيادة كثافته



