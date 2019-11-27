نائب محافظ القليوبية الجديد.. خريج البرنامج الرئاسي ومدرس بجامعة بنها

كشفت مصادر مطلعة عن تولى الدكتور سمير محمد حماد نائبا لمحافظ القليوبية وحماد وهو أحد أبناء البرنامج الرئاسي لتأهيل وإعداد الشباب.



ولد سمير حماد في 28-5-1987، وهو ابن محافظة القليوبية، وحصل "حماد" على بكالوريوس الهندسة المعمارية- كلية الهندسة - جامعة القاهرة 2010 وحصل على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية- كلية الهندسة- جامعة القاهرة عام 2014، وحصل على دكتوراه الفلسفة في الهندسة المعمارية- كلية الهندسة- جامعة القاهرة 2018.



وترقى سمير محمد في عدة وظائف كان أبرزها: مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة بنها عام 2017، وشغل منصب مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات من 2014 حتى 2018.



وأصبح معيدا بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب 2010 حتى 2013، أما الوظائف الحديثة التي شغلها فقد عمل "حماد" مدرس بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة بنها من 2018.



وتأتي أبرز إنجازات وأعمال النائب الجديد هي عمل بعض المبادرات ومنها طرح حلول لمواجهة المشاكل التي تواجه وزارة الإسكان من خلال دورة في محاكاة الدولة المصرية بالمؤتمر الوطني في العاصمة الإدارية.