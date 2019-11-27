شاهد | الظهور الاول لـ هاني سعيد مع بيراميدز

ظهر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز للمرة الأولى في ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، مع بداية مهمته كمدير رياضي للنادي بعد اعتزاله مؤخرا.



وأعلن نادي بيراميدز تعيين هاني سعيد مديرا رياضيا بعد إعلانه الاعتزال مؤخرا وبدأ في ممارسة مهام عمله، وتواجد في مباراة أسوان بالدوري من مقصورة ملعب الدفاع.



وجلس هاني سعيد بالمقصورة إلى جوار الكابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو المستشار الفني للنادي والمهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي.



وتبادل المدير الرياضي الحديث مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة قبل انطلاق المباراة.



انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريق بيراميدز بمنافسه فريق أسوان بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي باستاد الدفاع الجوي في اطار منافسات الاسبوع السادس من الدوري الممتاز.



وافتتح بيراميدز التهديف عن طريق الغاني جون أنطوي بالدقيقة 7، بينما تعادل اوميد اوكري بالدقيقة 43، ولكن عاد من جديد فريق بيراميدز للتقدم عن طريق محمد فاروق.

