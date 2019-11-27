خالد مرتجي ومحمد الجارحي يدعمان الأهلي في تونس.. صور

حرص المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي علي السفر الي تونس علي نفقته الخاصة لدعم الفريق الأول في مواجهة النجم الساحلي.





كما حرص محمد الجارحي عضو مجلس الأهلي علي السفر الي تونس هو الآخر لمؤازرة الفريق الأحمر في تلك المباراة الصعبة.





ويرتبط الثنائي بعلاقات جيدة مع مسئولي الأندية التونسية .





ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني اليوم في تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



