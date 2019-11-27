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رياضة

خالد مرتجي ومحمد الجارحي يدعمان الأهلي في تونس.. صور

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:27 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي علي السفر الي تونس علي نفقته الخاصة لدعم الفريق الأول في مواجهة النجم الساحلي.

كما حرص محمد الجارحي عضو مجلس الأهلي علي السفر الي تونس هو الآخر لمؤازرة الفريق الأحمر في تلك المباراة الصعبة.

ويرتبط الثنائي بعلاقات جيدة مع مسئولي الأندية التونسية .

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني اليوم في تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض مرانا خفيفا أمس بعد الوصول إلى تونس علي ملعب الجامعة التونسية، ومن المقرر أن يخوض اليوم مرانا قويا استعدادا لمواجهة الجمعة.
خالد مرتجي ومحمد الجارحي يدعمان الأهلي في تونس.. صور
خالد مرتجي ومحمد الجارحي يدعمان الأهلي في تونس.. صور
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