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أخبار البلد

في 6 خطوات.. استخدم الغسالة من غير ما تأثر على فاتورة الكهرباء

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:46 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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وفاء نور الدين
يعد جهاز الغسالة من الأجهزة المنزلية التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم.

وقدم جهاز مرفق الكهرباء، عدة نصائح، حول الطرق الأمثل لاستخدام الغسالة، دون تأثير على فاتورة الكهرباء، وهى كالآتي:

= شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها هتستهلك نفس كمية الطاقة.

= استخدم درجة حرارة مناسبة طبقًا لدرجة اتساخ الملابس.

= حافظ دايما على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف.

= اشتري الغسالة المحتوية على بطاقة كفاءة الطاقة.

= جفف الغسيل بأشعة الشمس.

= يراعي استخدام الغسالة خارج أوقات الذروة "وقت ذروة الحمل من المغرب ولمدة 4 ساعات".
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