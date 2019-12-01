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مرأة

بسعرات حرارية أقل .. حضرى أم على دايت بهذا الطريقة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
حضري «أم على دايت»
حضري «أم على دايت»
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أسماء عبد الحفيظ
"أم علي" من أكثر الحلويات التي يعشق تناولها الكثير ولكن عليهم بالتقليل منها لأنها ذات سعرات حرارية عالية ولا تناسب الدايت وأغلب الأشخاص فى الوقت الحالى عليهم بمتابعة الدايت نظرا لأرتفاع نسبة السمنة التي هى بمثابة البوابة الأولى للأمراض .

لهذا قدمت رضوى الشربيني حلا رائعا مع الشيف آية عمر بالتعرف على طريقة تحضير أم علي دايت بوصفة خفيفة ولايت دون المزيد من السعرات الحرارية وفيما يلي التفاصيل .

مقادير أم علي:
كرواسون بني بالحبوب الكاملة "محمص"
3 ملاعق شوفان محمص
ملعقة صغيرة عسل نحل أو 2 ملعقة صغيرة سكر دايت
كوب ونصف لبن منزوع الدسم
3 ثمرات تمر
جوز هند وزبيب وعين جمل "بكميات قليلة"

طريقة التحضير:
- يقطع الكرواسون المحمص قطع كبيرة في الطاجن حتى لا يتعجن مع اللبن وباقي المكونات.
- يضاف الشوفان والتمر والعسل والمكسرات في الطاجن مع الكرواسون.
- يحلى اللبن المغلي بباقي كمية العسل ويضاف للطاجن لتسقى المكونات وتغمس فيه بالكامل.
- يدخل طاجن أم علي الفرن لمدة 10 دقائق ثم يقدم ساخن.
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