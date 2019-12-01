مرتضي منصور ينهي الجدل حول استمرار ميتشو مع الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مصير الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، مع الفريق تم اتخاذه بالفعل.



وتابع خلال فيديو تم بثه عبر موقع "يوتيوب": "مصير ميتشو تم حسمه بشكل نهائي وليس معنى أننا سنجلس معه غدًا الأثنين بعد عودته من الكونغو، أننا ننتظر هذا الاجتماع لنبني عليه قرارتنا".



وأكمل: "تواصلنا مع هاني زادة وحمادة أنور المتواجدان مع البعثة في الكونغو، من أجل الاطلاع على رأيهما, ثم اجتمعنا في مجلس الإدارة وحسمنا موقف المدرب الصربي بشكل نهائي، وسيتم غدًا الإعلان عن القرار الرسمي الذي اتخذناه".



وكان الزمالك خسر أمس السبت من مازيمبي بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

