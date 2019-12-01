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حوادث

مصرع مسن صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في شبين القناطر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:26 م
مصرع مسن صدمه قطار
مصرع مسن صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد
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إبراهيم الهوارى
لقي مسن مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام محكمة شبين القناطر وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر بلاغا من الأهالي بوفاة شخص صدمه القطار أمام محكمة شبين القناطر
تم إخطار مدير أمن القليوبية وانتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة

وتبين أن الجثة لشخص "فايز ا ع " 65 عام صدمه القطار أثناء عبورة شريط السكه الحديد، وتم نقل الجثه للمستشفى وقررت النيابة انتداب مفتش الصحه لمناظرة الجثه والتصريح بالدفنه عقب ذلك.

يذكر أن منطقة الحادث شهدت أكثر من حادث نتيجة العبور العشوائى للمواطنين في هذه المنطقه.
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