سقوط عصابة سرقت 13 ألف جنيه ومجوهرات من شقة مدرسة بالمعادي

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على عصابة سرقت ١٣ ألف جنيه ومجوهرات من داخل شقة مدرسة بالمعادي .



تبلغ لقسم شرطة المعادي من مدرسة قررت باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالى ١٣ ألف جنيه ، مشغولات من داخل الشقة سكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة .



بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود أثار عنف بباب الشقة وبعثره بمحتوياتها ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها ٤ أشخاص بينهم سيدة ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم .



واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب " ، تم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدي عميلهم " سيئ النية " صاحب محل للمصوغات الذهبية ، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه علي متطلباتهم الشخصية .



كما قرروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقات من داخل المساكن بأسلوب " كسر الباب " ، واقتصار دور المتهمة علي تصريف المسروقات، وأقروا بارتكابهم عدد 2 حادث سرقة من داخل مساكن بذات الأسلوب.