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مرأة

كوب بعد كل وجبة.. شاهدي ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجريب فروت

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
الجريب فروت
الجريب فروت
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حياة عبد العزيز
تعاني الكثير من السيدات من من الوزن الزائد الذي يؤثر على صحتهم، مع تجربة الكثير من الطرق للتخلص منه، ولكن بهذه الطريقة ستفقد الكثير من الدهون بطريقة سريعة.

ثمرة الجريب فروت من الثمرات التي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين مثل اللحوم والبيض وغيرها من الأطعمة الغنية بالبروتين والأطعمة الغنية بالدهون الغذائية.

فأشار موقع "boldsky" ان اتباع نظام غذائي الجريب فروت لمدة 10 أو 12 يومًا ، تليها فترة راحة لمدة يومين، إنها خطة نظام غذائي صارم ، والتي تسمح بتناول السعرات الحرارية اليومية بأقل من 1000 سعرة حرارية، فإنه يعمل على خفض الوزن بطريقة ملحوظة.

ووفقًا للموقع اكدت الابحاث ان يجب تناول كوب من عصير الجروب فروت على مدار اليوم، وتتكون وجبة الإفطار من بيضتين مسلوقتين، وكوب عصير الجريب فروت، ويتكون الغداء من سلطة الخضروات مع صلصة ، وشريحة من اللحم، وعصير الجريب فروت، وتتكون وجبة العشاء من طبق السلطة مع شريحة سمك وكوب عصير جريب فروت.

ونصح الأطباء بـ تناول عصير الجريب فروت بدون سكر، حتى لا يؤدي لنتيجة عكسية، او الاصابة بمرض السكري، كما نصح بعد الاستمرار على تناوله لفترات طويلة حتى لا يسبب اثارًا جانبية.
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