كوب بعد كل وجبة.. شاهدي ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجريب فروت

تعاني الكثير من السيدات من من الوزن الزائد الذي يؤثر على صحتهم، مع تجربة الكثير من الطرق للتخلص منه، ولكن بهذه الطريقة ستفقد الكثير من الدهون بطريقة سريعة.





ثمرة الجريب فروت من الثمرات التي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين مثل اللحوم والبيض وغيرها من الأطعمة الغنية بالبروتين والأطعمة الغنية بالدهون الغذائية.





فأشار موقع "boldsky" ان اتباع نظام غذائي الجريب فروت لمدة 10 أو 12 يومًا ، تليها فترة راحة لمدة يومين، إنها خطة نظام غذائي صارم ، والتي تسمح بتناول السعرات الحرارية اليومية بأقل من 1000 سعرة حرارية، فإنه يعمل على خفض الوزن بطريقة ملحوظة.





ووفقًا للموقع اكدت الابحاث ان يجب تناول كوب من عصير الجروب فروت على مدار اليوم، وتتكون وجبة الإفطار من بيضتين مسلوقتين، وكوب عصير الجريب فروت، ويتكون الغداء من سلطة الخضروات مع صلصة ، وشريحة من اللحم، وعصير الجريب فروت، وتتكون وجبة العشاء من طبق السلطة مع شريحة سمك وكوب عصير جريب فروت.



