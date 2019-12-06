ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اختفاء طائرة هليكوبتر عسكرية في ولاية مينيسوتا الأميركية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:52 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن الحرس الوطني الأميركي، مساء أمس الخميس، إن طواقم الطوارئ في مينيسوتا تبحث عن طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك بعد فقد الاتصال بها خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة.

وقال الحرس الوطني عبر حسابه بموقع "تويتر" إن الطائرة وهي من طراز بلاك هوك يو إتش-60 كانت قد أقلعت من سانت كلاود بولاية مينيسوتا وعلى متنها ثلاثة جنود قبل فقدان الاتصال بها عند حوالي الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

تعرف على قائمة الأهلي النارية لمواجهة الهلال السوداني

حكم الزواج من أخت الأخ من الرضاعة .. الإفتاء توضح |فيديو

فيس بوك يفضح عملية احتيال نفذتها سيدة للحصول على إعانات مالية.. صور

لويس سواريز يتحدث العربية .. اقرأ التفاصيل

بطل العالم في الكنافة الشعر.. رامز جلال يشعل السوشيال ميديا بصورة.. شاهد

AdvertisementS

يقدم مراته بـ 1000 جنيه في الليلة.. قاتل تاجر الفاكهة: طمعت فى فلوسه.. وزوجته: مارس معايا الجنس قدام جوزي

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على قطر بـ خليجى 24

كل حاجة برضاها.. طفلة تحمل سِفاحا من عامل بالقليوبية .. وعقد عرفي يقلب موازين القضية

عودة الإعلامي اسامة كمال لـ القاهرة والناس | بكري يكشف مصير الإبراشي والديهي

أخبار الرياضة .. رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية.. حمدي النقاز يرغب في العودة إلى الزمالك

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

لحم حمير ولا كلاب .. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

يزعج إسرائيل حيًا وميتا.. شعبان عبدالرحيم يتسبب في فضيحة للسفارة الإسرائيلية بمصر

بسبب تصرف غير لائق.. أب يعاقب ابنته بأغرب طريقة.. شاهد ما فعل

فيفا يكشف بالخطأ فضيحة الرشوة في مونديال قطر.. تفاصيل

عدلي القيعي: مرحبا بالزمالك على إستاد الأهلي في مبارياته الأفريقية

بطلة.. تداول مقطع فيديو لفتاة مسلمة أنقذت عشرات الأرواح في أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حركة تلقائية نقوم بها يوميا.. شاب يصاب بسكتة دماغية مفاجئة

صينية تنفق 40 ألف جنيه استرليني من أجل استنساخ كلبها الأليف.. شاهد

بطلة.. تداول مقطع فيديو لفتاة مسلمة أنقذت عشرات الأرواح في أمريكا