يونايتد يتحدى السيتي في ديربي مانشستر بـ الدوري الإنجليزي.. الليلة

يستضيف فريق مانشستر سيتي جاره اللدود مانشستر يونايتد، اليوم، السبت، في قمة الجولة السادسة عشر، من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





موعد ديربي مانشستر بين السيتي ويونايتد





ومن المقرر أن ينطلق ديربي مانشستر، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي، وتُنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 2".





ترتيب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي





يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب البريميرليج برصيد 32 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.





مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد





ويسعى السيتزن حامل لقب البريميرليج في مباراة اليوم ضد يونايتد، لتحقيق الفوز الـ11 له هذا الموسم، من أجل تضييق الخناق على ليستر سيتي "الحصان الأسود" وليفربول المتصدر، أملًا في الحفاظ على حظوظه في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي.





في المقابل يتطلع مانشستر يونايتد الذي يعاني هذا الموسم، لتحقيق الفوز من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومواصلة تألقه أمام الكبار، حيث فاز على تشيلسي في الجولة الأولى، قبل أن يفوز على ليستر سيتي المتوهج هذا الموسم، ثم تعادل أمام آرسنال وليفربول.



