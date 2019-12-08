زوجة وائل جسار تخطف الأنظار بالأسود

نشرت ميراي مقدسي، زوجة الفنان وائل جسار، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع إنستجرام.



وظهرت ميراي مقدسي، بفستان اسود أنيق مكشوف الكتفين، واعتمدت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها أبرز جمالها، وتركت شعرها الاسود منسدلًا بطريقة جذابة، ولاقت إعجاب متابعيها.



وتشارك ميراي مقدسي في المظاهرات السلمية في لبنان مع عدد من الفنانين ابرزهم نادين نسيب نجيم، وكارمن لبس، وجاد شويري، وراغب علامة، ونادين الراسي، وماجي بو غصن وغيرهم.



وتزوج وائل جسار من ميراي مقدسي منذ العام 2005، وأنجب منها "مارلين، وائل، جونيور".



وأحيا وائل جسار، حفلا غنائيا ضخما على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.