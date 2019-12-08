مظاهرة شعبية فى الهرم .. محمد رمضان ينشر فيديو مع جمهوره فى الشارع









نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات "تويتر" فيديو له أثناء التفاف الجمهور حوله .وعلق على الفيديو قائلًا : "الحمد لله اليوم وسط أهلي وجمهوري الغالي أهل الهرم" .وقد ظهر محمد رمضان فى الفيديو وهو يخرج من أعلى سيارته، ويلتف حولة الجمهور، بل أن البعض حاول يتسلق السيارة للوصول إليه في منطقة الهرم.يذكر أن الفنان "محمد رمضان" يستعد للتعاون مع المطرب الفرنسي ميتر جيمس، في دويتو غنائي من المفترض طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.ومن ناحية أخرى يواصل محمد رمضان حاليًا التحضير لمسلسله الجديد " البرنس "، والذى يتعاون فيه مع كل من غادة عادل وروجينا ، ومن إخراج محمد سامى.