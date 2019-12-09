قولي لـ أحمد كامل تقترب من الـ 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب.. فيديو

حققت أغنية "قولي" للفنان أحمد كامل، نجاحا كبيرا جدًا، حيث اقترب الفيديو كليب الخاص بالأغنية من تحقيق 4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به.



وتقول كلمات الأغنية: "سلميلي عـاللي بينا .. قولي كرهاك بـ 100 طريقة .. لو يسألوكي عني يوم .. قولي مش فكراه الحقيقة .. قولي غاب مش فاكرة شكله .. قولي مات ومعاه مشاكلة"، قولي قلبي حب بعده .. واعملي فيها البريئة .. كوني مظلومة فـ حكايتك .. باينلهم اني سايبك عرفيهم اني بايع .. بس وانتي قدام مرايتك .. تقدري تبوحي بمشاعرك .. قولي والله ما احب بَعدك".



"قولي" كلمات وألحان أحمد كامل، وتوزيع موسيقي وهندسة صوتية S-lam Shetoz.



يذكر أن أبرز أعمال أحمد كامل الفنية، أغنية "كانسر"، و"ولا بننسى"، و"ماتزعليش"، و"مابقتش أخاف"، و"يا ليل"، و"مش شرط"، وغيرها.