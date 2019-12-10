محمد سامي: انتظروا محمد رمضان جديد في البرنس

أعلن المخرج محمد سامي عن الانتهاء من كتابة مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والمقرر أن يشارك به في موسم رمضان المقبل.
وأكد محمد سامى في تصريح لـ "صدي البلد": "محمد رمضان سيظهر بشكل جديد بعيدا عن الأدوار التي قدمها من قبل خاصة أن المسلسل يحمل العديد من المفاجآت، بالإضافة إلي أنه يركز علي قضية معينة وهي الورث، حيث حرصنا على الابتعاد عن نوعية الأدوار التي قدمها رمضان من قبل".
مسلسل "البرنس" أول الأعمال التى اكتملت صفوفها فى السباق الرمضانى، حيث تعاقدت الشركة المنتجة مع عدد كبير من نجوم العمل، وهم أحمد زاهر، غادة عادل، روجينا، إدوارد، عبد الرحمن أبو زهرة، صفاء الطوخى، محمد علاء جمايكا.
"البرنس" اسم نهائى للعمل، الذى يشهد ثانى تعاون بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحا كبيرا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"
آخر أعمال المخرج محمد سامى مسلسل "ولد الغلابة" وشارك فى بطولته النجوم أحمد السقا، ومى عمر، وإنجى المقدم، وكريم عفيفى، وريم سامى، وهبة مجدى، وآخرون، تأليف أيمن سلامة.
وأكد محمد سامى في تصريح لـ "صدي البلد": "محمد رمضان سيظهر بشكل جديد بعيدا عن الأدوار التي قدمها من قبل خاصة أن المسلسل يحمل العديد من المفاجآت، بالإضافة إلي أنه يركز علي قضية معينة وهي الورث، حيث حرصنا على الابتعاد عن نوعية الأدوار التي قدمها رمضان من قبل".
مسلسل "البرنس" أول الأعمال التى اكتملت صفوفها فى السباق الرمضانى، حيث تعاقدت الشركة المنتجة مع عدد كبير من نجوم العمل، وهم أحمد زاهر، غادة عادل، روجينا، إدوارد، عبد الرحمن أبو زهرة، صفاء الطوخى، محمد علاء جمايكا.
"البرنس" اسم نهائى للعمل، الذى يشهد ثانى تعاون بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحا كبيرا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"
آخر أعمال المخرج محمد سامى مسلسل "ولد الغلابة" وشارك فى بطولته النجوم أحمد السقا، ومى عمر، وإنجى المقدم، وكريم عفيفى، وريم سامى، وهبة مجدى، وآخرون، تأليف أيمن سلامة.