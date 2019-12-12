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محافظات

لتنشيط السياحة.. الوادي الجديد تستقبل 10 أفواج ببرنامج "اعرف بلدك"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:37 م
لتنشيط السياحة..
لتنشيط السياحة.. الوادى الجديد تستقبل 10 أفواج
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منصور ابوالعلمين
أعلن مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الوادى الجديد، خالد حسن شتوي، اليوم الخميس، عن استقبال 10 أفواج ضمن برنامج "اعرف بلدك" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأكد خالد، أن الهيئة تتولى إعداد وتنفيذ برنامج الزيارة لهذه الأفواج، حيث يتضمن الفوج الواحد من 40 -50 فردًا، من جميع أنحاء محافظات الجمهورية، وسيكون أول فوج تستقبله المحافظة يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري، وتنتهى زيارات هذه الأفواج فى نهاية مارس 2020.

وأضاف خالد، أن البرنامج يهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية، ويبدأ برنامج الزيارة لكل فوج بزيارة المعالم السياحية بواحة الفرافرة ثم الداخلة وبلاط وبعدها مركزى الخارجة وباريس.

وفى سياق متصل أعلن مدير عام الهيئة العامة المصرية لتنشيط السياحة بمحافظة الوادى الجديد، محسن عبد المنعم الصايغ، اليوم الخميس، عن تنفيذ ندوات توعية ومسابقات ثقافية خفيفة بمدارس قطاع الداخلة التعليمي، بإشراف الدكتور سيد هلال مدير عام إدارة الداخلة التعليمية عن أهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وأكد محسن، أنه سيتم تنظيم 3 ندوات على مدار الأسبوع الجاري، فى مدارس القلمون والموشية الثانوية والصديق الابتدائية بمركز الداخلة، تضمنت توعية طلاب المدارس الثلاث، بأهم مقومات السياحة التى تمتاز بها الواحات، وتميزها بالسياحة العلاجية والاستشفائية وإدخال نوع جديد من السياحة هى سياحة التأمل.
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