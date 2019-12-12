موقف الإسلام من حرمان المرأة من الميراث .. في ندوة بسيناء



وتحدثت فريال عبيد عن الآثار الاجتماعية لحرمان المرأة من حقها في الميراث وزيادة المشاكل العائلية وقطع صلة الرحم وتأثير ذلك على الأبناء.



وأشارت فاطمة نصار عن الآثار الاقتصادية لحرمان المرأة من الميراث من بينها ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية نتيجة ضعف فرصها المادية إذ قلة المال عامل اساسى في ذلك.



وأكدت المهندسة ناهد سلام أن حرمان المرأة من الميراث أدى إلي مظاهر العنف الأسري نتيجة الصراع علي الملكية وزيادة الجرائم التي تحدث بسبب ذلك.



وتحدثت الإعلامية نهي الغول عن دور الإعلام بأهمية حصول المرأة على ميراثها وزيادة اللقاءات الدينية لنشر الوعي الإسلامي والقانوني والمجتمعي حول هذه القضية وإلقاء الضوء عليها للقضاء على سلبية المرأة ومساعدتها في الحصول على حقوقها.



وأشارت نسرين حمدي محامية مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بشمال سيناء عن الآثار القانونية المترتبة علي الحرمان من الميراث والعقوبات التي قررت له من حيث انها تصل إلى الحبس وغرامة مالية كبيرة لمن امتنع عن إعطاء اي امرأة حقها في الميراث.



وأشارت إلي جهود مكتب الشكاوى وأهدافه وشركائه والخط المختصر ١٥١١٥ له وفي نهاية الندوة تم الرد علي استفسارات وأسئلة الحضور مكتب الشكاوي وأهدافه وشركائه والخط المختصر ١٥١١٥ له وفي نهاية الندوة تم الرد علي استفسارات وأسئلة الحضور.

نظم المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء ندوة تحت عنوان 'حرمان المرأة من الميراث ما بين القانون والشريعة ' ضمن سلسلة ندوات يعقدها الفرع لمناهضة العنف ضد المرأة برئاسة الأستاذة إحسان داود غالي مقررة الفرع وبحضور (٦٠) سيدة وفتاة من العاملات والغير عاملات و(١٠) من الرجال، والدكتورة سهام عز الدين جبريل عضو الأمانة العامة وبحضور عدد من أعضاء الفرع فريال عبيد وفاطمة نصار والمهندسة ناهد سلام والاعلامية نهي الغول.وتحدثت إحسان داود مقررة الفرع، عن أن المرأة في بعض المجتمعات المصرية محرومة من الميراث وفق التقاليد السائدة في المجتمع وأصبح عدم حصول المرأة علي حقوقها موروثا يتوارثه الأبناء من الآباء وفي المقابل نجد التراخي في مطالبة المرأة بحقها في الميراث بسبب العادات والتقاليد ومقاطعة الاهل لها فتضطر الي التزام الصمت وقبول التراضي بمبلغ زهيد لا يمثل حقها في الميراث، كما تحدثت عن دور المجلس في مواجهة هذه الظاهرة بأن المجلس يضع خطط توعية بأهمية حصول المرأة على ميراثها من خلال تنظيم الندوات بالتعاون مع رجال الدين الي جانب عقد لقاءات مع القيادات المجتمعية وكبار العائلات للتوعية بأهمية حصول المرأة علي ميراثها حسب الشريعة الإسلامية.وتحدثت الدكتور سهام عز الدين جبريل، عن أن النظرة الدونية للمرأة في بعض المجتمعات وبعض المورثات من العادات والتقاليد ساهمت بشكل كبير في حرمان النساء من الميراث، حيث أن المرأة لا تتمتع بأي استقلال مادي إذ ان العائلة ترفض أن يحصل رجل غريب علي جزء من ميراثهم.وتحدث الشيخ الصباحي محمد الصباحي من الأوقاف، عن أن حرمان المرأة من ميراثها حرام شرعا مشيرا إلي أن الله أوجب للرجل والمرأه نصيبا مقدرا من تركة مورثهم إلا أن بسبب الطمع وعادات الجاهلية نجد ان المرأة تحرم من حقها في الميراث وهذا مخالف لتعاليم ديننا، لافتا إلي أن سورة النساء تضم اكثر آيات المواريث وتقرر حق الأنثى في الميراث وحددت الانصبة لكل من الذكر والأنثى، كما تحدث عن الحالات التي ترث المرأة اكثر من الرجل وبينها تفضيلا ومتي تحجب الرجل.وأوضح أن ميراث المرأة في الإسلام يؤدي إلى تحقيق العدل والمساواة ويؤكد مكانتها العظيمة في المجتمع وحصولها علي حق لها أنكرته الجاهلية والتشريعات الأخرى.